В Петербурге пожарная машина задавила ребенка

Пожарная машина наехала на шестилетнего мальчика на одной из улиц Санкт-Петербурга, несовершеннолетний получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 23 февраля около 18:55 у дома 21 по проспекту Металлистов. 38-летний водитель пожарного автомобиля «КамАЗ» прибыл на сообщение о пожаре. Совершая маневр по тротуару с последующим поворотом направо, он наехал на мальчика, который шел справа от машины вместе с бабушкой. Ребенок был доставлен в критическом состоянии в одну из больниц города, но врачи не сумели спасти его.

Полиция Красногвардейского района проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств трагедии.

В конце января в Московской области автомобиль задавил ребенка на ледянке. ДТП произошло в селе Николо-Урюпино городского округа Красногорск. Водитель, управляя автомобилем марки Volvo, совершил наезд на 11-летнего мальчика, который катался в неположенном месте с горки на пластиковой ледянке. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с серьезными телесными повреждениями, но травмы, которые получил ребенок, оказались несовместимыми с жизнью.

