Задержанному блогеру Хованскому выберут меру пресечения

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Суд выберет меру пресечения в отношении блогера Юрия Хованского 10 июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Собеседник агентства добавил, что «статья у Хованского арестная».

Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов. По данным СМИ, речь идет о песне о теракте на Дубровке, произошедшем в 2002 году.

В квартире блогера был произведен обыск, сотрудники полиции изъяли несколько компьютеров, устройство для употребления марихуаны, а также пистолет.

Вину Хованский полностью признал.

Ранее друзья-блогеры прокомментировали задержание Хованского.