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Хаос Хованского: опубликованы фото из квартиры задержанного блогера

В сети появились фотографии из квартиры блогера Юрия Хованского, который был задержан по подозрению в экстремизме. На снимках видно, что жилое помещение Хованского сильно захламлено — на фоне кожаной мебели, компьютеров и другого оборудования огромное количество пустых бутылок с алкоголем, окурков, пыли, грязи и посуды с остатками еды.

Среди других «артефактов» на фото можно обнаружить кружку с символикой ЛДПР, использованные предметы личной гигиены, лекарства, а также открывашку для бутылок в форме фаллоимитатора.

По данным источника, причиной задержания стал ролик с песней про «Норд-Ост». В квартире блогера был произведен обыск, сотрудники полиции изъяли несколько компьютеров, устройство для употребления марихуаны, а также пистолет.

Небольшой беспорядок в квартире Юрия Хованского — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года
Юрий Хованский во время задержания, 9 июня 2021 года Юрий Хованский во время задержания, 9 июня 2021 года
Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года
Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года
Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года
Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года
Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года
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Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года
Юрий Хованский во время задержания, 9 июня 2021 года
Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года
Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года
Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года
Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года
Квартира Юрий Хованского, 9 июня 2021 года
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