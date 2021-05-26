Покрас Лампас представил в Москве мурал с именами пропавших детей

Стритарт-художник Покрас Лампас создал в Москве, на улице Большая Якиманка, на фасаде одного из домов мурал с именами пропавших без вести детей.

Граффити сделано при участии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и приурочено к Международному дню пропавших детей. «Я специально выбрал под этот проект рукописную, «скриптовую» технику письма — не отсылающую к каллиграфутуризму и письменности будущего, но говорящую со зрителем на понятном ему языке, форме и стилистике. Эти имена будто написаны мелом на большой доске, и могут быть легко стерты из списка пропавших», — написал он в Instagram.

Всего на стене написано около 400 имен из последних поступивших в организацию заявок.

Отряд «Лиза Алерт» существует более десяти лет, за это время в нем приняли и обработали более 22 тыс. обращений о пропавших детях со всей России. В 2021 году отряд уже принял 3232 заявки на поиск детей на территории России. 2812 детей найдены живыми.

Ранее сообщалось, что Покрас Лампас превратил свою работу в виртуальный актив за $28,4 тыc.