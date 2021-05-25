Франшиза «Пила» собрала миллиард долларов в мировом прокате

Хоррор-франшиза «Пила» собрала в мировом прокате более миллиарда долларов, передает Variety.

Этого результата серии фильмов ужасов помогла добиться вышедшая недавно последняя часть — «Пила: Спираль» Даррена Линна Боусмана. Девятый фильм с момента премьеры заработал уже $22,5 млн и увеличил общие сборы серии до $1,079 млрд.

Бюджеты самих картин составляли от $1 млн до $20 млн.

Ранее фильм ужасов «Пила: Спираль» оказался на втором месте по сборам в российском прокате. В премьерные выходные в России картина собрала 73,9 млн руб.

По сюжету фильма, детективу полиции и его напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, почерк которых кажется им знакомым. Полицейские попадают в ловушки, где им приходится выполнять жестокие и смертельно опасные задания в лучших традициях предыдущих серий «Пилы».