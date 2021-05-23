Манижа прокомментировала результаты «Евровидения»

__is_photorep_included13603886: 1

Российская исполнительница Манижа, занявшая 9 место на международном конкурсе песни «Евровидение-2021», заявила, что гордится своим результатом, сообщает «Первый канал».

«Для меня самое главное было — это сделать все на 100% на сцене. И я собой горжусь. Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до «Евровидения» о них говорила, потому что вы самые прекрасные», — рассказала Манижа.

Она также обратилась к зрителям со словами благодарности за оказанную поддержку.

«Зал с самого начала, до того, как мы начали выходить, начал аплодировать. Когда я залезла в платье, они начали очень громко кричать и на протяжении всего номера очень помогали», — отметила Манижа.

В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.