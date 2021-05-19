На Пэлтроу подали в суд из-за взорвавшейся свечи с запахом вагины

Компанию актрисы Гвинет Пэлтроу Goop ждет суд из-за свечи с ароматом вагины, пишет The Guardian.

Житель Техаса Колби Уотсон утверждает, что такая свеча взорвалась на его прикроватном столике. Он требует компенсации в размере $5 млн — от своего имени и имени других покупателей, которые «не по своей вине купили ущербные и опасные свечи с ароматом вагины».

В иске Уотсон указал, что свеча горела около трех часов, а после произошел взрыв: по его словам, он увидел большие языки пламени, оставившие на столе черное пятно.

Во время инцидента никто не пострадал.

В Goop отвергают обвинения, называя их попыткой нажиться на популярном продукте. Компания настаивает на том, что свечи безопасны.

В марте об аналогичном случае сообщала другая обладательница свечи. Она выиграла свечу в конкурсе, и предмет взорвался на второй вечер использования.

Ранее Гвинет Пэлтроу обвинила людей, критикующих выпускаемую ее платформой Goop продукцию, в сексизме.