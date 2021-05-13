Анастасия Макеева рассказала о госпитализации

Российская актриса Анастасия Макеева в беседе с «Пятым каналом» рассказала о своей госпитализации.

Неизвестно, что стало причиной госпитализации, однако актрисе пришлось перенести наркоз. Сейчас она чувствует себя хорошо. «Все в порядке. Лежу в палате. Все хорошо», — сказала Макеева.

По словам актрисы, она уже готовится к выписке — ее должны отпустить домой вечером 13 мая или утром 14 мая. В Instagram Макеева также вышла на связь с поклонниками. «Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А еще со мной всегда мой любимый мужчина Роман, который не отходит от меня и пока я прихожу в себя после наркоза, он терпеливо ждет меня в коридоре», — написала она.

Ранее Анастасия Макеева прокомментировала слухи о том, что ее жених Роман якобы оставил в другой стране жену и четверых детей.