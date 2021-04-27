Линдеманн впервые рассказал об исполнении советского хита «Любимый город»

Немецкий рок-музыкант, лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн в беседе с РИА «Новости» впервые высказался о спетом им советском хите «Любимый город».

Песня на музыку Никиты Богословского и стихи Евгения Долматовского вошла в саундтрек фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» с Павлом Прилучным. Картина посвящена подвигу советского летчика Михаила Девятаева. «Я уверен в том, что музыка создает мосты между народами, и очень благодарен за возможность спеть эту песню. Очень надеюсь, что смог внести маленький вклад в дружбу и понимание между народами», — сказал он.

Созданная в 1939 году песня впервые звучала в фильме «Истребители» режиссера Эдуарда Пенцлина в исполнении Марка Бернеса.

22 апреля Линдеманн выпустил трек «Любимый город», 23 апреля состоялась премьера клипа на композицию. Ранее сообщалось, что клип Линдеманна на песню «Любимый город» набрал почти 2 миллиона просмотров.