Друг Зверева рассказал о нищете стилиста

Заработки российского стилиста и телеведущего Сергея Зверева сильно сократились из-за отсутствия гастролей на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса. Такое заявление сделал один из друзей стилиста, сообщает mk.ru.

По его словам, шоумен терпит «бедственное» положение. «Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов», — сказал его приятель.

Он также указал, что Зверев имеет сеть салонов, но они в течение долгого времени были закрыты из-за действующих ограничений. Их недавно смягчили, но нанесенный урон бизнесу стилист компенсировать пока не может.

Кроме того, собеседник отметил, что телеведущий является «сильным, гордым» человеком, который «никогда не попросит помощи у коллег».

Ранее Сергей Зверев заявил, что собирается идти на выборы депутатов Госдумы в 2021 году от Бурятии. По его мнению, жители региона его поддерживают.