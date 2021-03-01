Мать волонтера рассказала о состоянии экс-участницы Little Big перед смертью

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Мать ухаживавшей за бывшей участницей группы Little Big Анной Кастельянос волонтера рассказала РЕН ТВ о состоянии артистки перед смертью.

По словам Дианы Николаевны, ее дочь Галина посещала Анну в течение недели. Она получила заявку в рамках волонтерской помощи, поскольку Кастельянос, страдавшая от болей в спине, не могла самостоятельно купить себе лекарства. «Вроде бы она была к искусству причастна. Галя говорила: «А где же твои друзья? У тебя столько должно быть друзей, где они?» Сначала, когда Галя пришла, у Анны болела только спина. А на следующий день ей стало хуже. Галя вызывала ей скорую. А 23-го скорая не хотела ехать. Говорили вызывать участкового врача. Но Галя добилась, чтобы скорая приехала», — вспоминает женщина.

Анна Кастельянос была найдена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте Санкт-Петербурга.

Ранее была названа предварительная причина смерти 39-летней артистки.