«Ход королевы» получил «Золотой глобус» как лучший мини-сериал

Церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла в Соединенных Штатах в 78-й раз, результаты опубликованы на официальном сайте награды.

По итогам конкурса, лучшим драматическим фильмом признана картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Награду за лучшую женскую драматическую роль получила актриса Андра Дэй за фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей», за лучшую мужскую драматическую роль был посмертно награжден Чедвик Боузман за фильм «Ма Рейни: Мать блюза».

Лучшей комедией признан фильм режиссера Джейсона Уолинера «Борат 2». Статуэтку за лучший сценарий получил сценарист «Суда над чикагской семеркой» Аарон Соркин.

Среди сериалов победителями стали «Корона» как лучший драматический, «Шиттс Крик» как лучший комедийный и «Ход королевы» как лучший мини-сериал.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победу одержала картина «Минари» американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна, в номинации «Лучший анимационный фильм» – мультфильм «Душа».

Обладателями статуэток за лучшие роли второго плана стали актеры Дэниэл Калуя и Джоди Фостер.