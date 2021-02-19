На Инстасамку и ее бойфренда-блогера подали в суд из-за долга по ЖКХ

Блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) и ее бойфренд-блогер Олег Еропкин задолжали 8,8 тыс. руб. за коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что на Еропкина подали в суд из-за долгов по ЖКХ.

Молодые люди встречаются около двух лет, живут в арендном жилье.

Ранее сообщалось, что кинопрокатная компания TenLetters переозвучит персонажа мультфильма «100% Волк» после скандала с Инстасамкой. Это случилось после того, как в сеть попало видео, на котором она оскорбляет пришедших к ней домой визажисток, используя нецензурную лексику, и выбрасывает их вещи за дверь. Свой поступок Дарья объяснила тем, что визажистки якобы опоздали к назначенному времени.