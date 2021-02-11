Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о многомиллионных гонорарах за съемки в проектах ТНТ.

Вместе с другим резидентом Comedy Club Гариком Мартиросяном он записал видео для Instagram. Мартиросян спросил, сколько миллионов долларов Харламов зарабатывает в месяц. »$7 млрд в месяц, а Воля — четыре», — посмеялся юморист, добавив, что на самом деле зарабатывает $70 млрд и все тратит на одежду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что резидент клуба Константин Маласаев на одном из YouTube-шоу якобы заявил, что Харламов зарабатывает в Comedy Club 7 млн руб.

Позже Маласаев опроверг эти сообщения.