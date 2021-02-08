Звезда «Интернов» стал ведущим музыкально-детективного шоу

Звезда КВН и сериала «Интерны» Азамат Мусагалиев стал ведущим шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Участниками шоу будут люди, которые любят петь, но не обязательно делают это хорошо. В свою очередь, известные артисты с помощью ведущего будут пытаться отгадать, кто из них действительно хорошо поет. Выигранный приз будет отправлен на благотворительность.

По словам Мусагалиева, шоу будет отчасти детективным. «Звезды понятия не имеют, кто перед ними: реальные артисты или просто любители, которые не против после работы сходить в караоке. Им нужно довериться интуиции, быть внимательными и даже проявить детективные способности», — рассказал он.

Премьера шоу состоится в феврале.