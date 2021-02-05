Звезда «Гардемаринов» рассказал о самочувствии после коронавируса

Актер и режиссер, звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Владимир Шевельков в беседе с ФАН рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию.

По словам Шевелькова, сейчас он уже полностью восстановился, однако после выздоровления чувствовал себя хуже. «Пока я не вошел в нормальный график жизни, три месяца были проблемными. Не то чтобы были какие-то проблемы, но сохранялась память об этом», — уточнил 60-летний актер.

При этом проблемы с сердцем и легкими после COVID-19 его не беспокоили. «Легкие не болели. Была усталость, некая мозговая расслабленность, отсутствие воли. Вот такие вещи психологического свойства», — сказал Шевельков.

Ранее Шевельков объяснил свое отсутствие в новых «Гардемаринах».