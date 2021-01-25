HBO снимет сериал по мотивам «Гарри Поттера»
Карина Казанцева
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Американская телекомпания HBO снимет сериал по мотивам »Гарри Поттера». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
Источник рассказал, что проект находится на ранней стадии, руководители ведут переговоры с несколькими сценаристами. Сериал выйдет на платформе HBO Max. Другие детали не приводятся.
Первая книга «Гарри Поттер и философский камень» вышла в 1997 году, последняя «Гарри Поттер и Дары смерти» — в 2004 году.
Ранее стало известно, что одна из главных звезд «Гарри Поттера» уйдет из кино.
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