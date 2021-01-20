В России запретили аниме «Тетрадь смерти»

Петербургский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» на территории России, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Аниме-мультфильмы, опубликованные на одном из интернет-порталов, признали «информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

Эксперты посмотрели мультфильмы в зале суда и нашли в них сцены жестокости и насилия, смерти, нетрадиционных сексуальных отношений. Эти сцены, по мнению специалистов, могут нанести вред детской психике. «Размываются понятия добра и зла, формируется безнаказанность, нивелируется инстинкт самосохранения», — поделился с судом специалист «Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки» Василий Белов.

Ранее этими аниме-сериалами заинтересовалась прокуратура.