Умер 97-летний художник Леонид Щемелев

Белорусский художник Леонид Щемелев умер 14 января в возрасте 97 лет, сообщает в Facebook Белорусский союз художников (БСХ).

Известно, что он перед смертью Щемелев тяжело болел. В союзе художников его назвали легендой национального искусства.

Автор пейзажей и натюрмортов Леонид Щемелев был народным художником БССР, заслуженным деятелем искусств БССР. Во время Великой Отечественной войны был мобилизован, был тяжело ранен в боях, после войны окончил Минское художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт. Работы автора есть в Третьяковской галерее в Москве. С 2003 года в Минске работает городская художественная галерея работ Леонида Щемелева.