Netflix в 2021 году будет представлять премьеры каждую неделю
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Стриминговый сервис Netflix в 2021 году планирует выпускать по одному новому фильму в неделю, сообщает CNN.
В частности, подписчикам сервиса будут доступны новые фильмы Джейн Кэмпион, Паоло Соррентино и Адама Маккея.
Всего в 2021 году планируется представить 70 премьер с участием знаменитых артистов — Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Галь Гадот, Райана Рейнольдса, Тимоти Шаламе, Дуэйна Джонсона и др.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Властелин колец», «Основание» и еще 34 сериала, которые мы ждем в 2021 году
— «Локдаун», «Смертельная зона», драма с Зендаей и другие трейлеры недели
— Netflix работает над сиквелом фильма Родригеса «Мы можем быть героями»