Названа дата премьеры новогоднего фильма о Чебурашке

Киностудия «Союзмультфильм» назвала дату премьеры новогоднего мультфильма о Чебурашке и крокодиле Гене «Чебурашка. Секрет праздника».

Как сообщает РИА «Новости», премьера короткометражки состоится 31 декабря на видеосервисе Start.

Главные роли в мультфильме озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, финальную песню написал Леонид Агутин. В «Союзмультфильме» подчеркнули, что герои мультфильмов о Чебурашке даже спустя более чем 50 лет после своего создания не теряют популярности и продолжают вдохновлять художников на создание новых произведений. «При всей своей простоте это очень глубокие и трогательные образы – такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным», — обещает председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По сюжету новогоднего мультфильма, Чебурашка и крокодил Гена накануне торжества будут вынуждены разбираться с проделками старухи Шапокляк.

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