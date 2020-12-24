Первый за два года российский фильм вышел в украинский прокат

Новогодняя комедия «Обратная связь» режиссера Алексея Нужного стала первым российским фильмом в украинском прокате за почти два года, рассказал один из авторов сценария, актер Ростислав Хаит. Об этом сообщает ТАСС.

Прокат фильма на Украине начался в среду, 23 декабря. По словам Хаита, создатели картины успехом уже считают сам ее факт выхода в украинский прокат.

Главные роли в фильме исполнили участники «Квартета И» Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов, а также актрисы Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова.

«Обратная связь» является продолжением картины «Громкая связь», который стал адаптацией итальянского фильма «Идеальные незнакомцы» от режиссера Паоло Дженовезе. «Громкая связь» была предыдущим российским фильмом в украинском прокате, картина вышла в феврале 2019 года.

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