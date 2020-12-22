В Минкульте назвали заслуживающие господдержки темы для кино

Министр культуры России Ольга Любимова назвала заслуживающие господдержки темы для кино, которые ведомство будет учитывать при формировании заданий для кинематографистов.

По словам Любимовой, сейчас нуждаются в освещении темы «о жизни людей в провинции, о проблемах современной семьи, о чувствах, которые переживают подростки, о том, как меняется человек, о том, что испытывает человек и как реагирует на происходящие изменения в обществе». Заявок на создание таких картин ведомство получает много. «Мы не сталкивались с примерами творческих проектов, которые заставляли бы нас быть цензорами», — цитирует ее «Интерфакс».

Любимова посетовала, что сейчас «очень мало качественной отечественной драматургии» и отметила, что государство также готово вкладывать средства в детские и семейные картины, производство которых не может быть коротким. «Хороший проект в принципе пять лет делается, у продюсеров будет поддержка и возможность, и у больших команд будет возможность включиться в эту работу и создать что-то качественное», — заключила она.

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