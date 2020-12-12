Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Анна Светлова
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Актера Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких артиста.
«Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на 15 декабря», — говорится в сообщении.
Валентин Гафт скончался в субботу, 12 декабря, ему было 85 лет.
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