Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Актера Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких артиста.

«Валентина Иосифовича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на 15 декабря», — говорится в сообщении.

Валентин Гафт скончался в субботу, 12 декабря, ему было 85 лет.

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