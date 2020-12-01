Причиной смерти Ирины Антоновой стал коронавирус

Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой стала новая коронавирусная инфекция в сочетании с другими заболеваниями.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея. «У нее сочетанный диагноз — коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19», — сказали в музее, цитируя заключение врачей, где также сказано, что у Антоновой были заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ирина Антонова скончалась 1 декабря на 99-м году жизни. Она работала в Пушкинском музее с 1945 года, а с 1961 года руководила им. В 2013 году Ирина Антонова покинула пост руководителя и заняла ранее не существовавшую в музее должность президента ГМИИ имени Пушкина.

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