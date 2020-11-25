В Театре сатиры назвали дату выписки заразившегося COVID-19 Ширвиндта

Директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев в беседе с РБК назвал предположительную дату выписки художественного руководителя учреждения культуры Александра Ширвиндта.

По словам Агаева, Ширвиндта могут выписать 27 или 30 ноября. «У него подозрение на коронавирус. Возраст такой, надо проверить, поэтому лег в больницу сам. Я думаю, что к пятнице или к понедельнику его выпишут», — уточнил Агаев, добавив, что состояние артиста нормальное.

Ранее сообщалось, что Ширвиндт находится в московской больнице № 52, перепрофилированной под пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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