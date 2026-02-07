Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
 (обновлено  )
Политика

Зеленский рассказал, как будут подписываться соглашения по Украине

Зеленский: мирные соглашения могут быть подписаны примерно в одно время
Ukrainian Presidential Press Service

США допускают возможность синхронного подписания ключевых договоренностей по Украине, включая соглашение по гарантиям безопасности для Киева. Об этом рассказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

«Американская сторона говорила, что одна из возможностей – чтобы все соглашения подписывались примерно в одно время», – отметил он.

По словам Зеленского, американцы говорят о желании завершить конфликт до лета 2026 года и работают над формированием четкого графика переговорного процесса.

«Американцы предлагают сторонам завершить конфликт до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику», – подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер заявил, что Украина хочет, чтобы «все понимали, на что идут стороны и в какие сроки», и поэтому предлагает создать четкий пошаговый план завершения конфликта. При этом на позицию США еще могут повлиять внутриполитические факторы, а именно предстоящие выборы в конгресс США, отметил Зеленский. Президент добавил, что пока не получал сигналов о возможном выходе США из переговорного процесса и подчеркнул, что «желательно, чтобы американцы не выходили» из переговоров.

7 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения уже в марте 2026 года. Однако СМИ отметило, что сроки могут быть скорректированы из-за отсутствия договоренности по территориальному вопросу.

5 февраля Зеленский в интервью France 2 также выразил надежду, что конфликт удастся завершить менее чем через год с помощью дипломатии.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров между представителями России, Украины и США. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал их «конструктивными». А президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры идут «очень хорошо».

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующую встречу, которая может пройти в США. Также Зеленский рассказал, что переговоры в Абу-Даби не изменили позиции Киева по поводу вывода войск с Донбасса.

Ранее на Украине рассказали о стратегии Зеленского на переговорах.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!