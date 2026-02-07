Зеленский рассказал, как будут подписываться соглашения по Украине

Зеленский: мирные соглашения могут быть подписаны примерно в одно время

США допускают возможность синхронного подписания ключевых договоренностей по Украине, включая соглашение по гарантиям безопасности для Киева. Об этом рассказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

«Американская сторона говорила, что одна из возможностей – чтобы все соглашения подписывались примерно в одно время», – отметил он.

По словам Зеленского, американцы говорят о желании завершить конфликт до лета 2026 года и работают над формированием четкого графика переговорного процесса.

«Американцы предлагают сторонам завершить конфликт до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику», – подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер заявил, что Украина хочет, чтобы «все понимали, на что идут стороны и в какие сроки», и поэтому предлагает создать четкий пошаговый план завершения конфликта. При этом на позицию США еще могут повлиять внутриполитические факторы, а именно предстоящие выборы в конгресс США, отметил Зеленский. Президент добавил, что пока не получал сигналов о возможном выходе США из переговорного процесса и подчеркнул, что «желательно, чтобы американцы не выходили» из переговоров.

7 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения уже в марте 2026 года. Однако СМИ отметило, что сроки могут быть скорректированы из-за отсутствия договоренности по территориальному вопросу.

5 февраля Зеленский в интервью France 2 также выразил надежду, что конфликт удастся завершить менее чем через год с помощью дипломатии.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров между представителями России, Украины и США. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал их «конструктивными». А президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры идут «очень хорошо».

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующую встречу, которая может пройти в США. Также Зеленский рассказал, что переговоры в Абу-Даби не изменили позиции Киева по поводу вывода войск с Донбасса.

