Фигурист Гуменник не сможет использовать на ОИ короткую программу под саундтрек из «Дюны»

Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник не сможет исполнить на Олимпиаде прошлогоднюю короткую программу под саундтрек из «Дюны», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Гуменник не сможет использовать короткую программу под саундтрек из «Дюны», так как нет времени на проверку на использование», — заявил источник.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами. Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету.

Ранее Дмитрий Губерниев возмутился действиями команды фигуриста Гуменника.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!