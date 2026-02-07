Размер шрифта
Звезда Prodigy о кончине Кита Флинта: «Мужикам бывает тяжело»

Музыкант Торнхилл призвал мужчин рассказывать о своих проблемах
Thomas Frey/picture-alliance/dpa/Global Look Press

Звезда британской группы Prodigy, клавишник и танцор Лирой Торнхилл высказался о кончине своего коллеги по группе, фронтмена Кита Флинта. Музыканта цитирует kp.ru.

По словам Торнхилла, на участников группы всегда оказывалось огромное психологическое давление, и Киту Флинту тяжело было выдерживать постоянное внимание фанатов. Торнхилл призвал мужчин не замалчивать свои проблемы.

«Принято считать, что мужчины сделаны из камня. Но это не так. Мужикам тоже бывает тяжело. И вот в такие времена самый главный совет – просто пообщайтесь, поговорите с кем-то, расскажите о своей ситуации», — говорит он.

Музыкант отметил, что в последний раз общался с Китом Флинтом за три месяца до его кончины — дружеские отношения артисты сохраняли и после ухода Торнхилла из группы. Он утверждает, что очевидных признаков грядущей трагедии во Флинте не увидел.

Кита Флинта не стало в марте 2019 года. За день до этого он пробежал полумарафон.

Ранее не стало музыкального критика Иосифа Райскина.
 
