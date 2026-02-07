Размер шрифта
Мэрайю Кэри высмеяли после выступления на Олимпиаде-2026

Выступление певицы Мэрайи Кэри на Олимпиаде-2026 назвали катастрофой
Yves Herman/Reuters

Выступление Мэрайи Кэри на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года зрители назвали катастрофой. Об этом пишет Yahoo.

56-летняя Кэри спела версию популярной итальянской песни Доменико Модуньо 1950-х годов «Nel blu, dipinto di blu», более известной как «Volare», прежде чем перейти к песне «Nothing Is Impossible» из своего последнего альбома.

«Лаура Паузини, спасибо, что немного скрасила эту скучную церемонию после катастрофического выступления Мэрайи Кэри», — обратился один из пользователей сети X после выступления Кэри, обращаясь к другой приглашенной артистке.

Кроме того, в сети задались вопросом, почему американская певица открывает Олимпиаду в Италии.

«Обычно принимающая страна представляет только своих артистов. В Великобритании выступали Боуи, Энни Леннокс и другие... Не припомню ни одной американской певицы», — пишет другой пользователь.

Другие обвинили Кэри в том, что она поет под фонограмму и не пытается это скрыть.

Wеремония открытия XXV зимних Олимпийских игр прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане 6 февраля. Соревнования продлятся до 22 февраля, в них будут принимать участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Ранее актер Борис Смолкин поддержал сына-фигуриста Глеба, выступившего на ОИ-2026 в Милане в составе сборной Грузии.
 
