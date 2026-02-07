Появились кадры из общежития вуза в Уфе, где было совершено нападение на студентов

Опубликованы кадры с места нападения на общежитие медвуза в Уфе

Очевидцы публикуют видео из общежития Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в котором произошло нападение на студентов. Кадры публикует Telegram-канал Ufa_rb.

На кадрах с места событий видно, как коридор общежития усеян осколками стекол двери, а в одном из помещений стены и пол забрызганы кровью.

7 февраля в Уфе мужчина с ножом напал на людей в корпусе для иностранцев общежития БГМУ. По информации представителя МВД Ирины Волк, пострадали четверо студентов и один полицейский. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

Telegram-канал Baza писал, что ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок. Его и еще трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

По данным очевидцев, нападавших могло быть двое. Одна из студенток рассказала, что один из мужчин удерживал заложника в спортзале.

