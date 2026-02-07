Плакат в честь Дарьи Непряевой замечен в Италии перед олимпийским скиатлоном

В Валь-ди-Фьемме Италия на лыжном стадионе «Тезеро-Кросс-Кантри-Скиин-Стадиум» перед лыжным скиатлоном был замечен плакат в честь россиянки Дарьи Непряевой, передает «Чемпионат».

«Вперед, Дарья!» — было написано на плакате на английском языке.

Непряева заняла в скиатлоне 17-е место. Первое место заняла представительница Швеции Фрида Карлссон. Второе место заняла ее соотечественница Эбба Андерссон (+51 секунда). Норвежка Хейди Венг финишировала третьей ((+1:26,7).

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Всего в зимних Олимпийских играх — 2026 примут участие 13 российских атлетов, которые выступят под нейтральным флагом. Они не приняли участие в церемонии открытия Олимпиады, которая состоялась поздним вечером 6 февраля на миланском футболистом стадионе «Сан-Сиро».

Ранее Непряева упала во время гонки на Олимпиаде.