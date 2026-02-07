СМИ сообщили о госпитализации напавшего на студентов в общежитии медвуза в Уфе

«Осторожно, новости»: напавший на общежитие в Уфе ранил себя при задержании

Среди госпитализированных после инцидента в общежитии медвуза в Уфе оказался сам нападавший. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Нападавший во время задержания причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в больнице», — говорится в сообщении.

По информации источника, при нападении также пострадали двое сотрудников полиции.

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале, медики оценивают состояние напавшего как тяжелое. Его госпитализировали в детскую больницу №17.

До этого в СМИ писали, что нападавших было двое, однако информация не подтвердилась. Также ранее сообщалось, что пострадал один полицейский.

Инцидент произошел 7 февраля. Сообщалось, что в результате нападения в корпусе для иностранцев общежития Башкирского государственного медицинского университета ранения получили шесть человек, в том числе ребенок.

Возбуждено уголовное дело.

