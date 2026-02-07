Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Автомобили

В Пензенской области столкнулись «КАМАЗ» и легковой автомобиль

Три человека пострадали и четыре не выжили в ДТП с участием грузовика под Пензой
Прокуратура Пензенской области

Авария с участием грузовика и легковой машины произошла на 21-м км автомобильной дороги Городище — Никольск в Пензенской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

По предварительной информации, автомобили «КАМАЗ» и Citroen столкнулись днем 7 февраля около 12:00 (совпадает с мск). В результате ДТП четыре человека — водитель легковой машины и три его пассажира — получили несовместимые с жизнью травмы.

«Водитель автомобиля «КамАЗ» и два пассажира Citroen доставлены в учреждение здравоохранения», — отмечается в заявлении.

На место происшествия выезжал прокурор Городищенского района Михаил Мартышков. В настоящее время сотрудники профильных служб и ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего, принятие процессуального решения по факту ДТП было поставлено на контроль прокуратуры.

«Также прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства при содержании дорог в зимний период», — говорится в публикации.

4 февраля на регулируемом железнодорожном переезде на станции Потьма в Мордовии столкнулись поезд и бензовоз. В результате аварии пострадал водитель автомобиля.

Ранее в Татарстане врачи спасли мужчину, которому пробило сердце во время ДТП.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!