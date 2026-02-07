В Пензенской области столкнулись «КАМАЗ» и легковой автомобиль

Три человека пострадали и четыре не выжили в ДТП с участием грузовика под Пензой

Авария с участием грузовика и легковой машины произошла на 21-м км автомобильной дороги Городище — Никольск в Пензенской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

По предварительной информации, автомобили «КАМАЗ» и Citroen столкнулись днем 7 февраля около 12:00 (совпадает с мск). В результате ДТП четыре человека — водитель легковой машины и три его пассажира — получили несовместимые с жизнью травмы.

«Водитель автомобиля «КамАЗ» и два пассажира Citroen доставлены в учреждение здравоохранения», — отмечается в заявлении.

На место происшествия выезжал прокурор Городищенского района Михаил Мартышков. В настоящее время сотрудники профильных служб и ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего, принятие процессуального решения по факту ДТП было поставлено на контроль прокуратуры.

«Также прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства при содержании дорог в зимний период», — говорится в публикации.

