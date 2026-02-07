Размер шрифта
В нападении на общежитие в Уфе подозревают 15-летнего подростка

СК возбудил дело в отношении 15-летнего подростка после нападения в Уфе

После нападения на общежитие в Уфе возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, сообщает региональное управление СК на канале в Мах.

В ведомстве заявили, что молодого человека подозревают в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ).

По предварительной информации, вооруженный ножом подросток напал на студентов общежития медицинского университета на улице Репина в Уфе. При задержании он оказал сопротивление и ранил двух полицейских, а также причинил себе телесное повреждение. Пострадавших и подростка доставили в больницу.

До этого стало известно, что нападение произошло в корпусе для иностранцев общежития Башкирского государственного медицинского университета. По данным представителя МВД Ирины Волк, сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

Telegram-канал Baza писал, что ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок. Его и трех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что нападавших на общежитие в Уфе могло быть двое.
 
