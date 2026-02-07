Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Армия

Уничтоженные в зоне спецоперации наемники ВСУ использовали российские автоматы

РИА: уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
РИА Новости

Ликвидированная в зоне проведения специальной военной операции диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, в состав которой входили американские, британские и польские наемники, в основном использовала автоматы Калашникова. Об этом РИА Новости сообщил ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации и действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой».

Боец пояснил, что помимо автоматов Калашникова, у ДРГ были обнаружены автоматы типа AR, одна винтовка HK-416, а также полуавтоматическая «марксманская» винтовка калибра 7,62 на 51 мм. По его словам, численность ликвидированной группы составляла приблизительно десять человек.

Ветеран подчеркнул, что иностранные наемники отличались высоким уровнем подготовки. Однако, по его мнению, их навыки и опыт не соответствовали особенностям и характеру конфликта на территории Украины.

7 февраля «Святой» сообщил об уничтожении на второй линии обороны в зоне спецоперации ДРГ Вооруженных сил Украины численностью до 10 человек, которые пытались перерезать логистические маршруты и провести минирование местности. Российские военные вступили с ДРГ в стрелковый бой, все наемники были ликвидированы.

Ранее в зоне СВО было ликвидировано более 700 колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!