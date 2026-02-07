Ликвидированная в зоне проведения специальной военной операции диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, в состав которой входили американские, британские и польские наемники, в основном использовала автоматы Калашникова. Об этом РИА Новости сообщил ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации и действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой».

Боец пояснил, что помимо автоматов Калашникова, у ДРГ были обнаружены автоматы типа AR, одна винтовка HK-416, а также полуавтоматическая «марксманская» винтовка калибра 7,62 на 51 мм. По его словам, численность ликвидированной группы составляла приблизительно десять человек.

Ветеран подчеркнул, что иностранные наемники отличались высоким уровнем подготовки. Однако, по его мнению, их навыки и опыт не соответствовали особенностям и характеру конфликта на территории Украины.

7 февраля «Святой» сообщил об уничтожении на второй линии обороны в зоне спецоперации ДРГ Вооруженных сил Украины численностью до 10 человек, которые пытались перерезать логистические маршруты и провести минирование местности. Российские военные вступили с ДРГ в стрелковый бой, все наемники были ликвидированы.

Ранее в зоне СВО было ликвидировано более 700 колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ.