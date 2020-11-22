Умерла актриса сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут» Малени Моралес

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Заставка сериала «Богатые тоже плачут» Заставка сериала «Богатые тоже плачут»
Заставка сериала «Богатые тоже плачут»
Canal de las Estrellas

Скончалась известная мексиканская актриса, сыгравшая в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут», Малени Моралес. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальную ассоциацию актеров Мексики.

«Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни», — сообщили в ассоциации.

Причины смерти женщины не называются, однако известно, что она долгое время болела раком.

Моралес начала свою творческую карьеру в 1979 году. Наибольшую популярность в России ей принесли картины «Богатые тоже плачут», «Камила» и «Дикая роза».