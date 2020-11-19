«Маленький принц» стал самой популярной книгой десятилетия

Книга «Маленький принц» французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери стала лидером рейтинга электронных и аудиокниг десятилетия в жанре детской литературы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса «ЛитРес».

Сервис проанализировал статистику спроса на электронные и аудиокниги за последние десять лет. «Маленький принц» стал лидером в электронном и аудиоформате. На втором месте оказалась познавательная книга «Пес по имени Мани» Бодо Шефера, в которой говорящий лабрадор рассказывает детям о деньгах. На третьем месте — зимняя сказка шведской писательницы Черстин Лундберг Хан «Печенье счастья» в аудиоформате.

В топ-10 детских книг также вошли повесть «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, аудиокнига «Сказки» Корнея Чуковского, аудиокнига «В стране невыученных уроков» Лии Гераскиной, «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт, аудиокнига «Волшебник изумрудного города», сказка «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс.

Весной 2020 года во время самоизоляции спрос россияне искали детские книги на 35,5% чаще в сравнении с предшествовавшей зимой.

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