Сталлоне подтвердил свое участие в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне примет участие в создании нового фильма «Отряда самоубийц». Об этом он заявил в своем Instagram.
Ранее актер публиковал видеозапись, в которой заявлял, что направляется поработать над проектом, однако позднее удалил пост.
Теперь в блоге Сталлоне появился снимок заголовка издания Deadline, которое написало о его участии в фильме.
«Работа с этим невероятным режиссером (Джеймс Ганн. — «Газеты.Ru») над этим поразительным проектом сделала этот год потрясающим. Мне очень повезло, что меня окружает такой талант», — подписал публикацию Сталлоне.
Однако актер не уточнил, какую именно роль в создании проекта он играет. Съемки второй части «Отряда самоубийц» завершились в феврале 2020 года.
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