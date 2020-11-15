Стало известно содержание завещания Армена Джигарханяна

Единственным наследником имущества скончавшегося народного артиста СССР Армена Джигарханяна, согласно его завещанию, станет его приемный сын Степан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении актера.

«Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет», — рассказал собеседник агентства.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний, рассказал источник из окружения актера. Официально причина смерти не сообщалась.

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