Обнаженная Майли Сайрус в гробу удивила фанатов
Ника Пикекатлет
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Фотограф Виджат Мохиндра опубликовал в Instagram фото американской певицы Майли Сайрус в гробу.
На снимке артистка запечатлена обнаженной. В кадре Сайрус находится в золотом гробу, она прикрывает грудь руками, а на ее животе лежат цветы.
Интернет-пользователи были удивлены таким образом певицы, однако оставили множество положительных комментариев. При этом другая часть поклонников осталась шокирована фотосессией.
Таким образом фотограф анонсировал выход своей первой фотокниги.
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