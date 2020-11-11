Обнаженная Майли Сайрус в гробу удивила фанатов

Фотограф Виджат Мохиндра опубликовал в Instagram фото американской певицы Майли Сайрус в гробу.

На снимке артистка запечатлена обнаженной. В кадре Сайрус находится в золотом гробу, она прикрывает грудь руками, а на ее животе лежат цветы.

Интернет-пользователи были удивлены таким образом певицы, однако оставили множество положительных комментариев. При этом другая часть поклонников осталась шокирована фотосессией.

Таким образом фотограф анонсировал выход своей первой фотокниги.

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