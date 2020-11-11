Специалисты определили зависимость кассовых сборов от спойлеров

Специалисты из Университета Западного Онтарио и Университета Хьюстона провели исследование и определили, как на кассовые сборы влияют кинорецензии со спойлерами. Их работа была опубликована на EurekAlert.

Учеными был проведен анализ данных по фильмам, вышедших в американский прокат с 2013 по 2017 годы.

Так, они ввели термин «интенсивность спойлеров», с помощью которого определили, что этот показатель влияет на решение зрителей пойти в кинотеатр только, когда они сомневаются по поводу качества фильма.

Кроме того, исследователи установили, что оценки и спойлеры к ленте также влияют на кассовые сборы. В работе сказано, что зрители чаще ходили в кино на те картины, которые имели средние рейтинги, чем на фильмы с высокими показателями из-за преждевременного раскрытия сюжета ленты.

Специалисты заключили, что спойлеры оказывают благоприятный эффект на те картины, которые выходят в ограниченный прокат и имеют низкий рекламный бюджет.

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