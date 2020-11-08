Путин поздравил Меньшикова с 60-летием

Президент России Владимир Путин поздравил актера Олега Меньшикова с юбилеем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что актер и художественный руководитель – директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой наделен неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей и талантом.

Кроме того, президент добавил, что Меньшиков также добился признания в такой сложной профессии как режиссура. В телеграмме Путин заявил, что юбиляр реализует на сцене театра имени М.Н. Ермоловой интересные и неординарные художественные замыслы.

Российский лидер также пожелал актеру новых достижений в профессиональной сфере и здоровья.

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