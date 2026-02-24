Женщине удалили матку после родов в перинатальном центре в Амурской области

Амурчанка лишилась возможности иметь детей после родов в перинатальном центре. Об этом она рассказала изданию Amur.life.

Жительница Благовещенска Анна поступила 12 ноября 2025 года в перинатальный центр. Она сама работает в областной больнице, поэтому не сомневалась в профессионализме сотрудников. В ночь на 16 ноября у женщины отошли воды, весь следующий день у нее были сильные схватки, но врачи осмотрели в последний момент, диагностировав «клинически узкий таз», и отправили в операционную. Дочь Анны родилась с асфиксией, опухолью между родничками и новообразованием над бровью слева. Она провела три дня была в реанимации, а сама Анна никак не могла восстановиться после кесарева. Ее перевели в палату, но состояние лишь ухудшалось.

«На пятый день после родов у меня появились сильные боли в области шва. Мне сделали УЗИ и вернули антибиотик, делали перевязки на шов. А еще через три дня от раны появился резкий зловонный запах, поднялась температура до 37,8. <...> Родственники и близкие забили тревогу, вызвали врача-узиста, меня осмотрели и быстро перевели в гинекологическое отделение областной больницы», — вспоминает Анна.

На 10-й день пациентке с воспалением оболочки матки, острым перитонитом и сепсисом сделали операцию, в ходе которой удалили матку и маточные трубы, а затем делали санацию брюшной полости. Анна увидела новорожденную дочь лишь полтора месяца спустя, а из больницы ее выписали только 8 января текущего года. Теперь женщина больше не может иметь детей и винит во всем врачей, которые не прооперировали ее сразу после отхождения вод.

Областная больница провела проверку, но комиссия заключила, что помощь пациентке оказали в полном объеме и согласно действующим стандартам. Анна переживает насчет здоровья ребенка и обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело, а также в отделение Росздравнадзора по Амурской области и региональный Минздрав. В областном УМВД сообщили о проведении проверки.

