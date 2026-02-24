Алсу захотела приготовить Natan

Певица Алсу нарядилась поваром, а Natan — пельменем. Об этом сообщила модель Мария Погребняк в Telegram-канале.

Подробности мероприятия не уточняются.

«Я повар, буду готовить этот пельмень! Но это не то, что вы подумали», — заявила артистка.

Погребняк поинтересовалась у поклонников, как им этот перфоманс. По мнению модели, многие бы хотели посмотреть, как Алсу сварила бы Natan. Таким образом знаменитость высмеяла скандал музыканта, связанный с изменами.

15 октября 2024 года Natan (Алишер Мирзохонов — настоящее имя) признался, что между ним и блогершей Лерчек (Валерия Чекалина) возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Его видели целующимся с другой участницей шоу — певицей Бьянкой. Затем супруга заявила, что рассталась с мужем еще за месяц до начала съемок шоу.

Весной 2025 года Швецову заметили на вечеринке по случаю 39-летия Natan. 3 июля 2025-го артист сообщил о примирении с женой.

Ранее Natan захотел уйти из Black Star.