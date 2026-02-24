Врач рассказал, можно ли сажать младенцев

Сажать маленького ребенка в первые несколько месяцев жизни нельзя, — это может привести к перенапряжению и снижению активности, которая необходима для созревания опорно-двигательного аппарата. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

«Современный медицинский подход исходит из принципа физиологической готовности, когда навык сидения должен формироваться как результат созревания нервно-мышечного контроля и укрепления мышц туловища, а не как тренировка «по возрасту». Развитие моторики идет последовательно: сначала устанавливается устойчивый контроль головы, затем формируется опора на предплечья и ладони в положении на животе, появляются попытки удерживать корпус с опорой руками, и только после этого ребенок начинает садиться и сидеть самостоятельно. У многих детей уверенное самостоятельное сидение без опоры возникает ближе ко второй половине первого года жизни, и ориентиром служит не календарная дата, а способность ребенка удерживать позу без «складывания», выраженного утомления и падения на бок. Преждевременное усаживание, особенно на длительное время и с фиксацией подушками или в позициях, где ребенок еще не контролирует корпус, создает нефизиологичную статическую нагрузку и может приводить к формированию невыгодных компенсаторных поз, перенапряжению и снижению объема активных движений, которые как раз и нужны для нормального созревания опорно-двигательной системы. При этом чаще речь идет не о «повреждении позвоночника», а о нарушении качества моторного опыта и нерациональном распределении нагрузки при незрелом мышечном корсете», — сказал он.

Калюжин уточнил, что дети могут находиться в сидячем положении недолго и с поддержкой взрослых, однако основную часть времени они должны двигаться на полу.

«С практической точки зрения допустимы кратковременные положения с поддержкой у взрослого, если ребенок уверенно держит голову и спину, но основная профилактически правильная стратегия — больше безопасного времени бодрствования на полу, включая выкладывание на живот, и стимулирование активных поворотов и опоры, а также минимизация длительной фиксации в сидячих устройствах. Если ребенок родился преждевременно, есть выраженная асимметрия, стойкое «заваливание» корпуса, необычно высокий или низкий мышечный тонус, либо к девяти месяцам отсутствуют попытки самостоятельного сидения, это повод для очной оценки педиатром и, при необходимости, неврологом или специалистом по реабилитации», — добавил он.

