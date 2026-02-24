Размер шрифта
Макрон «очень скептически» оценил шансы на скорый мир на Украине

Макрон заявил, что скептически относится к возможности скорого мира на Украине
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции усомнился в возможности скорого завершения конфликта на Украине. Об этом он сообщил на встрече «коалиции желающих», французского лидера процитировала газета Le Figaro.

«Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе», — сказал Макрон.

Президент Франции заявил, что он якобы не видит у России стремления заключить мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что работу по урегулированию украинского конфликта надо продолжать.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Однако прекращение огня без четких гарантий безопасности несет большие риски, добавил он. Зеленский также подчеркнул, что Киеву нужно не временное перемирие, а окончательное завершение боевых действий.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По оценкам военных экспертов, за это время Вооруженные силы РФ взяли под контроль 99% территории ЛНР и около 82% территории ДНР. Бои продолжаются по сей день. Армия России наступает, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Ранее Путин выразил надежду на скорое окончание СВО.

 
