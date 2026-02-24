Пожилым людям подсказали приятный способ улучшить память и сон

Регулярное прослушивание музыки и занятия музыкальной терапией могут заметно улучшить сон и память у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Уханьской консерватории музыки (Китая). Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry.

Исследователи провели систематический обзор и метаанализ 14 рандомизированных исследований с участием 1 730 человек старшего возраста. Объединенные данные показали, что музыкальные программы снижали общий балл по шкале качества сна PSQI в среднем на 3,37 пункта по сравнению с контрольными группами.

PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) или Питтсбургский индекс качества сна позволяет оценить привычки сна, риски нарушений, а также мотивацию и концентрацию, когда человек бодрствует.

Кроме того, при более частом прослушивании музыки у участников уменьшались симптомы депрессии (в среднем на 3,94 балла) и тревожности (на 9,28 балла). В двух исследованиях также зафиксировали улучшение когнитивных показателей: по шкале MMSE (Mini-Mental State Examination) результаты выросли в среднем на 2,86 балла.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при программах продолжительностью от четырех до восьми недель. Оптимальными оказались сеансы по 30-45 минут с частотой до семи раз в неделю. Улучшения отмечались как у пожилых людей, живущих самостоятельно, так и у пациентов с болезнью Альцгеймера, хотя во второй группе эффект был менее выраженным.

Авторы предполагают, что музыка способствовала расслаблению, снижению эмоционального напряжения и нормализации физиологического возбуждения перед сном, что помогало быстрее засыпать и улучшать структуру сна. Вмешательства были безопасными и неинвазивными, однако исследователи подчеркивают необходимость дальнейших работ из-за методологических ограничений части включенных исследований.

