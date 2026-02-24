Размер шрифта
Следователи установили личность фигуранта дела о взрыве у Савеловского вокзала

СК: подрыв машины ДПС у Савеловского вокзала мог устроить уроженец Удмуртии
Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что фигурантом уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС у Савеловского вокзала в Москве оказался уроженец Удмуртии.

По информации ведомства, предполагаемому подозреваемому было 22 года.

Взрыв около служебной машины, находившейся в районе Савеловского вокзала в Москве, произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Как выяснили следователи, причиной стал самоподрыв неизвестного мужчины. В результате пострадали сам злоумышленник и три сотрудника ДПС, сидевшие в автомобиле.

Подозреваемый и один из инспекторов получили несовместимые с жизнью травмы. Еще двух полицейских доставили в медицинское учреждение, в данный момент их состояние оценивается как стабильно-тяжелое.

СК возбудил уголовное дело по ст. 317 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Telegram-канал SHOT написал, что использованное злоумышленником самодельное взрывное устройство имело мощность около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее в Москве за один день взорвались два автомобиля.

 
