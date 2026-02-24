Путин призвал усилить защиту некоторых лиц на фоне угроз киевского режима

Федеральной службе безопасности (ФСБ) России вместе с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности отдельных должностных лиц, в том числе представителей Минобороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, пишет РИА Новости.

Глава государства призвал обеспечить повышенный уровень защиты для представителей Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, а также сотрудников государственной и муниципальной власти, работников образования и социальной сферы. Путин добавил, что эти меры должны также коснуться журналистов, волонтеров, лидеров общественного мнения и всех, кому «постоянно угрожает киевский режим». Особенно это касается приграничных регионов, подчеркнул президент.

На этом же заседании Путин предположил, что взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве мог стать результатом вербовки. Глава государства допустил, что человеку «всучили» бомбу, а потом дистанционно взорвали ее и правоохранителей.

Взрыв около служебной машины, находившейся в районе Савеловского вокзала в Москве, произошел в ночь на 24 февраля. По данным Следственного комитета России, причиной стал самоподрыв неизвестного мужчины. Подозреваемый и один из инспекторов получили несовместимые с жизнью травмы. Еще двух пострадавших правоохранителей госпитализировали, на данный момент их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

